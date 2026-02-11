Atención Ciudadana y Aguas de Miranda regresan a su ubicación original tras renovar las instalaciones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y también el de Aguas estarán a disposición de la ciudadanía desde el próximo miércoles 18 de febrero en su dependencia originaria junto al Ayuntamiento en Plaza de España. El SAC dejará la Casa Municipal de Cultura, donde el personal ha estado atendiendo a la ciudadanía durante el transcurso de las obras que se han realizado en las oficinas ubicada en el Casco Histórico.

El traslado se efectuará durante el martes, 17 de febrero, por lo que ambos servicios, tanto SAC como Aguas, permanecerán cerrados al público durante esa jornada para facilitar el montaje.

La obra, contratada por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro por importe de 202.980,56€ (IVA incluido) ha consistido en el acondicionamiento del local de la oficina de atención al ciudadano motivada por la necesidad de resolver, primero, problemas de salubridad originados por las condiciones existentes en el espacio actual y sus instalaciones y, segundo, mejorar las prestaciones del servicio al ciudadano/a y trabajadores/as municipales.

Se ha dado solución a la existencia de humedad proveniente del muro de contención, de campos electromagnéticos y electricidad estática por el numeroso cableado y equipos, además de por los materiales, el mobiliario y el suelo técnico que había sobre estructura metálica. La solución ha sido aislarse del muro y el suelo, utilizar mejores materiales y mobiliario, renovar la instalación eléctrica y de iluminación, además de mejorar la renovación del aire viciado introduciendo aire limpio mediante un recuperador de calor que minimiza las pérdidas térmicas.

Las nuevas instalaciones suponen una mejora del confort tanto de los trabajadores/as como de los ciudadanos/as además de ser más eficientes. La nueva distribución de los espacios favorecerá una atención más individualizada, también con despachos segregados según los diferentes servicios.

La sala de espera se ha ampliado para alojar a más usuarios/as y se accede a ella mediante un vestíbulo cortavientos que permite mantener las condiciones de confort, sobre todo la temperatura. La puerta de acceso se ha sustituido por una puerta automática.

El pavimento es de gres porcelánico, los techos aislados y con placas acústicas, y las separaciones combinan tabiquería en seco de yeso laminado y mamparas de vidrio para el paso de la luz.

“Ha sido una obra importante abordada desde la doble perspectiva de los/as empleados/as municipales del servicio y de los/as ciudadanos/as. Estas instalaciones permitirán un servicio más eficiente que repercutirá en beneficio de usuarios/as. También han sido unos trabajos que permiten mejorar la situación de la plantilla municipal que desempeñan sus funciones en las instalaciones”, explica el concejal de Adrián San Emeterio.