Herido un hombre tras ser atropellado en un pueblo de Las Merindades

Un hombre de 70 años resultó herido este jueves tras ser atropellado en la localidad burgalesa de Villarcayo. Según confirma el 112, el siniestro tuvo lugar pasadas las 12 del mediodía en la calle Sigifredo Albajara.

De acuerdo a la información recabada por la sala de operaciones del 112, el varón fue arrollado por un turismo y requería asistencia médica. En base a ello, se trasladó inmediatamente la incidencia a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió recursos al lugar.