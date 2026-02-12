La Junta propone crear cuatro nuevas plazas judiciales: una en Miranda, otra en Aranda y dos en Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León informó hoy favorablemente la creación de nuevas plazas judiciales en la Comunidad, una en Miranda de Ebro, otra en Aranda de Duero y otras dos en la ciudad de Burgos.

La Consejería de la Presidencia trasladó a conocimiento de los miembros del Consejo de Gobierno, por su especial importancia para la prestación del servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad, la propuesta de informe realizado por los Servicios Jurídicos en relación con el Proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales en toda España, enmarcado en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Dicho informe ha sido elaborado a solicitud del propio Ministerio, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El informe de los Servicios Jurídicos valora positivamente la creación de una nueva plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro, y otra número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aranda de Duero. Ambas plazas habían sido solicitadas por la Junta de Castilla y León en 2022, petición que después fue respaldada por las Cortes en 2023, a través de una Proposición No de Ley (PNL) que instaba a la Junta a reclamar su creación ante el Estado. También se han informado favorablemente la creación de las plazas número 8 de la Sección Civil y número 4 de la Sección Social de la ciudad de Burgos.

No obstante, el informe señala que el proyecto de Real Decreto no contempla la creación de nuevas unidades judiciales en las provincias de Palencia, Soria ni Zamora. En el caso de Palencia, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como la Junta de Castilla y León vienen solicitando la creación de una plaza de la Sección Civil y de Instrucción en sus memorias e informes, pendiente de creación desde la programación de 2019 que propuso el propio Ministerio de Justicia. Asimismo, tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Junta vienen reclamando desde 2022 la creación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Soria.

Ambas peticiones también fueron elevadas al Gobierno de España desde el Parlamento autonómico a través de la ya citada PNL de 2023. En Zamora, la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2024 recoge la petición de la Audiencia Provincial sobre la necesidad de contar con una nueva unidad judicial como Sección de Violencia sobre la Mujer, o en su defecto la creación de una plaza en la Sección Civil y de Instrucción.

El informe de los Servicios Jurídicos también pone de manifiesto que, de las 500 unidades judiciales previstas en el conjunto del país, solo 19 corresponden a Castilla y León (una a Ávila, cuatro a Burgos, cuatro a León, una a Salamanca, una a Segovia, seis a Valladolid y dos de adscripción territorial al propio Tribunal Superior de Justicia), lo que supone un 3,8 por ciento del total. Como referencia, en 2022 se asignaron a la Comunidad casi el 16 por ciento de las unidades judiciales creadas ese año. El informe recuerda además que Castilla y León concentra a casi el cinco de la población nacional, el 19 por ciento del territorio y el 28 por ciento de los municipios de España, porcentajes por debajo de la proporción de plazas asignadas.

Con estas consideraciones, el informe es favorable al proyecto, si bien incorpora dichas reclamaciones sobre la distribución territorial de las nuevas unidades judiciales.