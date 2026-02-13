Última hora: El Ebro podría salirse en los paseos de ribera en Miranda sin llegar a desbordarse

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los ojos de los vecinos de Miranda volverán a estar pendientes del caudal del río Ebro a su paso por la ciudad por la previsión de que pueda salirse de su cauce este domingo. De acuerdo con el modelo municipal de crecidas, basado en episodios anteriores, con ese volumen de agua el Ebro superaría los paseos de las riberas, aunque sin llegar a desbordarse.

La previsión se apoya en los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que sitúan el caudal máximo en 454,57 metros cúbicos por segundo en torno a la 1:30 horas del 15 de febrero. El umbral a partir del cual comenzaría a salirse del cauce en la zona de La Arboleda se encuentra en los 523 metros cúbicos por segundo, una cifra que, según los modelos actuales, no se alcanzaría en este episodio.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro mantendrá la vigilancia sobre la evolución del río durante las próximas horas.