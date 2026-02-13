Las exmonjas de Belorado niegan maltrato a las monjas mayores, a las que "cuidaban con cariño"

Publicado por Europa Press Bilbao Creado: Actualizado:

Las exmonjas del monasterio de Belorado citadas a declarar este viernes en los juzgados de Bilbao han negado haber maltratado a las monjas de avanzada edad que fueron trasladadas al hospital de Basurto desde el convento de Orduña y a las que, han asegurado, "cuidaron" y trataron "con cariño" durante "toda la vida". Por ello, confían en que "enseguida se archive" el caso.

Ocho exmonjas del monasterio burgalés han sido citadas en esta jornada para declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, de las que cuatro han acudido a los juzgados bilbaínos y otras cuatro han prestado testimonio de manera telemática, sobre la situación en la que fueron encontradas cinco monjas de entre 87 y 101 años en el convento de Orduña por efectivos de la Guardia Civil, que las trasladaron al hospital de Basurto.

Según han explicado en declaraciones a los medios dos de las exmonjas en la entrada de los juzgados bilbaínos, su intención es "desmentir las cosas" de las que se les acusan y también "decir cosas que se han ocultado", y trasladar "el cuidado y el cariño" que tenían "por las mayores" y que, han remarcado, "también lo expresaban ellas".

Las exmonjas han asegurado que han dedicado "toda la vida a ellas". "Primero han sido mis madres y luego he sido yo como su madre. Pero si es que hay un vínculo impresionante, ¿cómo voy a hacerle yo daño a la persona que más quiero? ¿A quién se le ocurre? A ellos", ha indicado una de ellas.

Asimismo, han subrayado que "no hay signos de maltrato ni nada por el estilo", tampoco en los informes de Urgencias del hospital de Basurto, por lo que desconocen "en qué se basan todas estas cosas".

En este sentido, han planteado que, "si hubiera habido maltrato, el protocolo en Basurto habría sido distinto" pero, en cambio, se las trató "como a cualquier enfermo". "Por lo tanto, no hay ninguna prueba de que haya maltrato", han asegurado.

Por su parte, su abogado, Florentino Aláez Serrano, ha explicado que, en la declaración ante el tribunal, espera "aclararlo todo, explicar toda la situación, ofrecer todos los datos necesarios y que quede claro y que enseguida se archive, se sobresea el proceso". Según ha señalado, "no hay ningún problema porque siempre el trato que se les dispensó fue exquisito".

Por otro lado, el abogado ha lamentado la "mala noticia" de que no se haya estimado la oposición formulada a la ejecución del desahucio del monasterio de Belorado hasta que hubiera sentencia firme tras el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En todo caso, ha señalado, "ha seguido adelante esta ejecución provisional y la aceptamos" y, "dentro de lo malo", tendrán "un mes más hasta el día 12 de marzo".