Transportes intentará agilizar los plazos para reconstruir la N-232 a su paso por Los Hocinos

Con los primeros trabajos ya en marcha, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, visitó este viernes la N-232 a su paso por el Desfiladero de Los Hocinos para conocer in situ el estado actual de la carretera tras el inesperado desprendimiento de rocas durante la madrugada del pasado 2 de febrero.

Durante la visita, De la Fuente indicó que el Ministerio de Transportes ya está valorando, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, las posibles soluciones técnicas de estabilización y reconstrucción de la carretera de cara a la restitución del tráfico. Sea como fuere, la intervención se llevará a cabo a través de un procedimiento de emergencia con el objeto de agilizar al máximo la contratación administrativa y reducir los plazos.

Mientras tanto, se están ejecutando los trabajos en altura con escaladores especializados para sanear la cabeza de la ladera de cara a garantizar la seguridad en todo el entorno. No es para menos, ya que el desprendimiento provocó importantes daños en el firme, afectando también el muro de contención de la carretera, derribando una malla dinámica metálica y afectando a la propia explanación. A raíz de ello, la circulación de volvió inviable por ese punto obligando al corte total entre los kilómetros 533,1 y 539,2 de la N-232 entre Valdenoceda e Incinillas,

Desde que se produjo el corte en Los Hocinos, recomienda a los conductores seguir distintos itinerarios alternativos. Desde Valdenoceda, el acceso hacia Villarcayo y la N-232 en dirección Santander se debe realizar a través de la N-232 por el Valle de Valdivielso, enlazando con la N-629 hacia Trespaderne y Medina de Pomar y continuando por la CL-628.

Por su parte, desde Incinillas se puede acceder a la N-232 en dirección Logroño y a la CL-629 hacia Burgos hasta Villarcayo, la CL-638 hacia Medina de Pomar y el tramo de la N-629 que conecta con la N-232 a través de Trespaderne y Oña. Asimismo, quienes circulen desde la N-1 a su paso por La Bureba pueden incorporarse a la N-232 en dirección Santander tomando dicha vía hacia Oña, para después enlazar con la N-629 en dirección Trespaderne y Medina. No obstante, también cabe la posibilidad de continuar por la CL-628 hacia Villarcayo y la CL-629 hasta la intersección con la N-232.

Teniendo en cuenta la magnitud del derrumbe y sus consecuencias para la circulación de vehículos, De la Fuente acudió a la zona acompañado del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, Javier Fernández Armiño; el responsable del área de Conservación y Explotación de dicho organismo en Burgos, Roberto Inés; del comandante del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Guerra y del jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán.

Por otro lado, el subdelegado se reunió con los alcaldes de Medina de Pomar (Isaac Angulo), Villarcayo (Adrián Serna) y Merindad de Valdivielso (Jesús Alberto Díaz Rodríguez), ya que se trata de los municipios más afectados por el corte en la carretera N-232.