Burgos en aviso naranja este sábado por nieve y viento

Burgos, León y Palencia estarán este sábado en aviso naranja (peligro importante) y Ávila, Segovia, Soria y Zamora en amarillo (peligro bajo) por nieve y vientos, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso naranja en la Cordillera Cantábrica de León es continuación del ya activado este viernes por nevadas con acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros y se prolongará hasta las 12.00 horas. La misma cantidad de nieve se puede acumular en la Cantábrica de Burgos a partir de 1.000 o 1.100 metros de altitud desde las 0.00 horas de este sábado hasta las 15.00 horas.

También se ha establecido el mismo tipo de aviso entre las 0.00 y las 12.00 horas por acumulación de hasta 20 centímetros de nieve en la Cordillera Cantábrica en Palencia a partir de 1.000 metros y, en la misma franja horaria, hasta 5 centímetros en la Meseta de Burgos, en el entorno de la capital y el norte de la zona, a partir de 900 metros.

Por otro lado, estará en vigor el aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas de entre 2 y 5 centímetros de espesor a partir de cotas de 800 o 900 metros, altitud que varía según las zonas, a lo largo de la jornada y finalización progresiva del episodio en el Sistema Central de Ávila y Segovia, la Ibérica y el norte de Burgos, la Meseta de Palencia, la Ibérica de Soria y el entorno de Sanabria en Zamora.

De la misma forma, se establece peligro bajo por vientos cuyas rachas máximas pueden oscilar entre los 70 y los 90 kilómetros por hora en el Sistema Central de Ávila, Segovia y Soria, la Cordillera Cantábrica de Burgos, León, Palencia así como la Ibérica burgalesa y soriana. También por vientos estarán en aviso amarillo el norte de Burgos y Condado de Treviño así como la Meseta de Soria.