El PP denuncia la «falta de planificación del Gobierno» tras el derrumbe en la N-232

La cabeza de lista del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Marta Arroyo, considera que el desprendimiento en la N-232 el pasado 2 de febrero su paso por el desfiladero de Los Hocinos obedece a «la falta de planificación del Gobierno socialista». De hecho, recuerda que los vecinos de la zona llevan «más de 25 años reclamando una intervención» en este tramo que «ahora se ha demostrado urgente y necesaria».

Para abordar esta problemática, presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, y la número 1 al Parlamento autonómico mantuvieron un encuentro en Medina de Pomar con la participación de alcaldes, concejales y miembros del partido en Las Merindades. Durante la reunión, la principal conclusión a la que llegaron es que este incidente constituye «un ejemplo más de la nefasta planificación del Estado en el mantenimiento de sus infraestructuras».

«El desprendimiento ha obligado al corte total de la vía, provocando un grave perjuicio para todos los vecinos de Las Merindades, especialmente para los residentes del Valle de Valdivielso», subrayan desde los 'populares'.

También lamenta el PP la falta de respuesta inmediata por parte del Gobierno ante esta situación en una carretera de su competencia. «No fue hasta ayer, y únicamente tras la insistencia del alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, cuando se produjo la primera visita del subdelegado del Gobierno», denuncia Arroyo mientras hace hincapié en que «no se han dado cuenta desde el Gobierno socialista de la necesidad de declarar la emergencia de esta actuación para acometerla de manera urgente».

Mientras tanto, el PP considera que la Junta de Castilla y León actuó de forma inmediata, trabajando desde el primer momento en soluciones para garantizar el transporte escolar y la asistencia sanitaria, servicios que se han visto seriamente afectados por el corte de la vía. Así las cosas, los 'populares' destacan la rapidez y eficacia del Ejecutivo regional frente a la tardía reacción del Gobierno central.