El hielo y las balsas de agua complican la circulación en treinta tramos de la red provincial

La red de carreteras de la provincia amaneció este domingo con una situación de mayor estabilidad meteorológica que la víspera y que permite la circulación en casi toda la red viaria, aunque el desplome térmico nocturno y el proceso de deshielo mantienen complicaciones en treinta tramos de la geografía burgalesa. La presencia de placas de hielo y la aparición de balsas de agua por la escorrentía del terreno han sido los principales obstáculos para el tráfico, desplazando a la nieve que, a estas horas, queda restringida a puntos de gran altitud.

La obligatoriedad de cadenas persiste en el norte y en el sistema Ibérico, afectando especialmente a los puertos habituales de la red secundaria como el Alto del Buitre en la CL-633, así como en los puertos de La Sía (BU-571) y Lunada (BU-572), donde la nieve acumulada dificulta el paso. En la zona de Espinosa de los Monteros, la BU-570 también requiere cadenas hacia el límite con Cantabria, mientras que en el resto de la red de montaña, como en el Collado de Neila (BU-822) o el Puerto del Manquillo (BU-820), el aviso se centra en la presencia de nieve helada que exige circular con extrema precaución.

El riesgo por hielo afectó a primeras horas del día de manera generalizada por las comarcas de la Sierra y la Bureba debido a la congelación de la humedad sobre el asfalto. Esta circunstancia también condicionó el tránsito en la CL-117 entre Salas de los Infantes y Quintanar de la Sierra, así como en la CL-629 a su paso por Cernégula y Valdenoceda. La misma precaución se recomienda en la BU-601 en el Alto de la Pinza y en la BU-621 en el entorno de Humada, donde la calzada presenta superficies deslizantes que comprometen la adherencia de los vehículos.

Paralelamente, el incremento de las temperaturas en cotas bajas ha generado problemas por acumulación de agua. La BU-525 permanece cortada al tráfico a la altura de Puentelarrá por inundación, una situación que se repite en forma de balsas puntuales en la BU-504 cerca de Busto de Bureba y en la BU-526 en el tramo entre Espinosa y Santelices.

Por otro lado, la seguridad vial se ve afectada por factores externos como los desprendimientos registrados en la BU-822 en Neila y la presencia de objetos en la calzada en los accesos a Ircio (BU-735), sumado a las restricciones de paso alternativo por obras en la BU-923 cerca de La Vid.

Preocupa el caudal del Duero y el Ebro

La borrasca Oriana va remitiendo pero aún preocupan sus efectos por las lluvias de los días precedentes, que se sumaron a las precipitaciones que fueron dejando los temporales precedentes y que han derivado en una enorme acumulación de agua en cauces y pantanos. Este domingo preocupan especialmente los dos principales ríos de la provincia de Burgos, el Ebro y el Duero. En la zona de Miranda la Confederación Hidrográfica del Ebro espera que este domingo se alcance el pico de la crecida del Ebro, que ya se había salido de su cauce los días previos inundando los paseos de ribera.

Al sur de la provincia, en Aranda y en Vadocondes, la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene este domingo el nivel rojo de alerta en el río por el elevado caudal de agua que transporta y que ha causado la inundación del parque del Barriles en la capital ribereña, con el agua llegando a los portales de la zona baja de la avenida del Espolón.

Estas dos localidades ribereñas son las únicas en nivel de alerta rojo en la provincia de Burgos, según la CHD, que mantiene en nivel naranja al río Arlanza, a su paso por la localidad burgalesa de Peral de Arlanza. Aguas abajo, en la población palentina de Quintana del Puente, en cambio, el nivel del Arlanza es rojo hasta su desembocadura en el Pisuerga en la cercana localidad de Torquemada.