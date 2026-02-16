Así es la plataforma de venta online que ya usan más de 160 comercios y empresas en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos cuenta desde hoy con una nueva herramienta real para el impulso del comercio rural, avanzando de forma decidida en la digitalización de su comercio rural con la consolidación de Burgos Rural Market, una plataforma digital ya operativa que permite a los comercios y servicios del medio rural vender y promocionarse online, conectando territorio, economía local y nuevas tecnologías.

El proyecto está impulsado por Sodebur y se ha construido desde una lógica claramente territorial, mediante un trabajo conjunto y coordinado con las Asociaciones de Desarrollo Rural Comarcal de la provincia de Burgos: Adeco Camino, Adeco Bureba, Adecoar, Agalsa,

Asopiva y ADR Ribera del Duero Burgalesa y Ceder Merindades, nace como evolución natural de la experiencia previa de Ceder Merindades con el marketplace comarcal Merindades Plaza, que ha servido como base técnica y metodológica para este nuevo salto a escala provincial.

Esta coordinación técnica y operativa del proyecto asumida por Ceder Merindades, le ha llevado a liderar el diseño del modelo común, el desarrollo de la plataforma, la relación con los equipos técnicos y la articulación de un marketplace único capaz de integrar la diversidad de los territorios rurales bajo una misma marca provincial.

Burgos Rural Market ya está en funcionamiento, y en apenas un año se ha desarrollado toda la arquitectura del proyecto: desde la definición del modelo de adhesión, los convenios con comercios vendedores y de servicios, la formación personalizada, hasta la creación de una imagen de marca común para todo el territorio rural provincial.

Uno de los pilares de Burgos Rural Market ha sido su proceso participativo, en el que han intervenido los Grupos de Acción Local de las distintas comarcas rurales de la provincia. Este trabajo conjunto ha permitido definir una marca, unos valores y una estructura común, respetando al mismo tiempo la identidad y diversidad de cada territorio.

En la actualidad, Burgos Rural Market cuenta con un total de 168 comercios adheridos, en términos de convenios firmados, distribuidos entre las distintas comarcas rurales de la provincia. Este dato refleja un avance significativo en el proceso de implantación territorial del proyecto, centrado en sentar unas bases firmes que aseguren su correcto funcionamiento y su continuidad a medio y largo plazo.

El presidente de Sodebur, Carlos Gallo, destacó que ahora se arranca "con las seis comarcas con sus productos en línea y con la puerta abierta para que el resto de los productores se sumen a esta idea", con el objetivo de que "los comercios tengan ese futuro más allá de ese estado físico en el que están en cada uno de los lugares".

Será una plataforma que no solo sea útil para los comercios y las empresas, sino que también "tiene que encajar perfectamente con el turismo. Todo ese turismo que nos llega, esas cerca de 200.000 personas que nos han visitado, que han pernoctado en la provincia de Burgos".

Nuria Ortiz, presidenta de Ceder Merindades, destacó que la idea surge con el interés "para trabajar para que el pequeño comercio pueda digitalizarse". Y más tras un escenario postpandemia que abría la posibilidad de buscar otras vías para impulsar al comercio más allá del territorio.

Algunos datos de la experiencia iniciada por Ceder Merindades ponen de relieve que la propuesta va más allá de la provincia de Burgos, con un volumen de ventas en el tercer trimestre de 46.000 euros, un 58% más desde que se puso en marcha la plataforma y ya casi 1.000 pedidos gestionados.