La Policía detiene a una banda por el robo de 6.000 kilos de cobre en una empresa de Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro han llevado a cabo durante el pasado día 12 de febrero un operativo policial en el que se han resultado detenidas cuatro hombres personas, consideradas presuntas responsables del robo con fuerza de más de 6000 kilogramos de cobre, valorados en unos 51.000 euros. Una mujer, investigada en los mismos hechos, se encuentra en busca y captura al no haber sido aún localizada.

El hecho criminal esclarecido fue perpetrado en Miranda el pasado 19 de enero de madrugada, en una empresa ubicada en un polígono industrial de Bayas. Para acceder a su interior, los delincuentes, a bordo de una furgoneta, forzaron previamente la puerta de una empresa contigua. Seguidamente, practicaron un butrón que les franqueó el acceso a la nave objetivo del robo, no sin antes neutralizar los sistemas de alarma, logrando sustraer varias bobinas de cobre con el peso y valor ya indicados.

La investigación policial, denominada Operación “Cyprium”, se ha desarrollado en colaboración con agentes de la Policía Autónoma Vasca, que por su parte les imputan la comisión de un robo con fuerza en una nave de la localidad vizcaína de Basauri en agosto de 2025. Igual que en la empresa de Miranda, practicaron un butrón y, tras acceder al interior, sustrajeron materia prima metalúrgica.

Los ladrones accedieron al interior tras realizar un butrón.POLICIA NACIONAL

A los cuatro detenidos, con edades entre los 25 y los 50 años, se les imputan los delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. Todos presentan antecedentes policiales previos, y ya han pasado a disposición del tribunal competente en Miranda de Ebro.