Herida una mujer en la cabeza tras sufrir un atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía varias llamadas A las 18:48 horas que alertaban sobre un atropello de un turismo a un peatón en la calle Sigifredo Albajara, en Villarcayo.

El alertante informa de que el atropello ha ocurrido al principio de la calle, en la confluencia con la calle Julio Danvila.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a una mujer de 31 años consciente, con un golpe en la cabeza.