La Guardia Civil de Burgos ha detenido a dos jóvenes, de 25 y 31 años, por un presunto delito de homicidio imprudente que acabó con la vida de un amigo suyo, de 23 años, el pasado 13 de junio en Quintanilla Sobresierra.

El luctuoso suceso, que propició el desarrollo de una investigación cristalizada en la operación Almuiño, se saldó con la muerte de este veinteañero por electrocución después de acceder al interior de un aerogenerador a través de una rejilla.

Ese día, tres jóvenes acamparon en un paraje al aire libre de Quintanilla Sobresierra dominado por un extenso parque eólico. Todo indica, según fuentes del Instituto Armado, que decidieron acometer un reto y fotografiarse dentro de un aerogenerador. Desgraciadamente, una descarga eléctrica acabó con la vida del joven que consiguió introducirse en la instalación alrededor de las 22:30 horas.

La Policía Judicial del Alfoz de Burgos se hizo cargo de las diligencias y de la investigación del suceso, practicando al instante una profunda inspección técnico ocular en el lugar que se extendió durante varias jornadas más. En paralelo, los agentes recelaron del relato de los acompañantes de la víctima al detectar ciertas contradicciones e incongruencias en la versión ofrecida por ambos.

Las primeras conclusiones ofrecieron que la puerta de entrada peatonal había sido forzada–sin éxito- con la intención de adentrarse en la torre. Sin embargo, los propios sistemas de seguridad que ofrece la estructura de estos molinos se lo impidió. No obstante, se constató la existencia de una rejilla de ventilación, perfectamente cerrada, ubicada debajo de las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo, que se valoró como probable vía de acceso.

Las indagaciones han aclarado que la rejilla fue desatornillada. Y también una segunda rejilla, lo que permitió a la víctima -mediante escalo y posterior salto al interior- colarse dentro.

Inspección ocular del aerogenerador en el que falleció el joven.GUARDIA CIVIL

Las pesquisas llevadas a cabo junto con el resultado del análisis de los terminales móviles de la víctima -con la pertinente autorización judicial y a través de un programa forense- resultaron determinantes para la investigación al encontrar pruebas concluyentes que han aclarado cronológicamente el incidente.

Por causas aún desconocidas, las rejillas fueron recolocadas y atornilladas. Una acción que, obviamente, únicamente puede realizarse desde el exterior. Por lo tanto, la intervención humana era necesaria y eso fue lo que impidió que el joven fallecido pudiera salir.

Con indicios y vestigios suficientes de la directa participación e implicación de los acompañantes de la víctima en el incidente, los investigadores se desplazaron a la Comunidad de Madrid, donde ambos fueron detenidos hace unos días.

Junto al de homicidio imprudente, se imputa también a estos jóvenes un delito de daños, derivado de los desperfectos provocados en la puerta de acceso peatonal al aerogenerador, así como por el lucro cesante de la empresa motivado por la parada de la actividad laboral. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición delos juzgados de Burgos.