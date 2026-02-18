Buscan a un hombre de 83 años desaparecido desde anoche en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Burgos tiene desplegado un dispositivo de búsqueda de un hombre de 83 años desaparecido desde anoche en la localidad de Urria. Según informa el Instituto Armado, los familiares comunicaron su desaparición a las 22:00 horas, tras no ser localizado en su domicilio.

La Comandancia de Burgos activó entonces el protocolo habitual para su rápida localización; desplegó al instante un dispositivo de búsqueda por tierra, que se ha mantenido toda la noche y de madrugada, para tratar de localizarle, recabando, paralelamente, toda la información útil sobre su entorno que ayude a su pronta aparición.

Se está poniendo a disposición todos los medios humanos y materiales disponibles; se les busca por los parajes del entorno montañoso de la zona, caminos, arroyos y se ampliará al río Nela, aunque la peculiar orografía de la comarca supone una dificultad añadida a la búsqueda.

El despliegue está siendo coordinado por el Cuerpo -con la colaboración de voluntarios de la localidad-, que ha desplegado cuatro patrullas de seguridad ciudadana y que se ha visto implementada al amanecer con otras tres patrullas de Seprona y personal de la Usecic, ambas unidades provistas de drones.

A su vez se ha activado desde primeras horas de esta mañana un helicóptero del Cuerpo con sede en Agoncillo (La Rioja) para apoyo desde el aire. Se sabe que en el momento de la desaparición vestía pantalón de trabajo azul, jersey azul oscuro y botas de montaña.

Para cualquier información que pueda parecer útil al respecto, la Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas gratuito para móviles ‘app Alertcops’; será tratada de manera discreta y anónima.