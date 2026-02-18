Herido un motorista en un accidente en Miranda de Ebro
La colisión se produjo en la calle Oroncillo, junto al parque de las Josefinas
Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico en Miranda de Ebro. El centro de emergencias recibía una llamada a las 09:36 horas en la que alertaba de un accidente en la Calle Oroncillo, a la altura del Parque de las Josefinas.
En el aviso se señala que se trata de una colisión entre un turismo y una motocicleta. Los alertantes han solicitado asistencia para el motorista, un varón de unos 50 años, que está consciente.
El centro de emergencias avisa a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, así como a la Policía Nacional.