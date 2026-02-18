Herido un motorista en un accidente en Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico en Miranda de Ebro. El centro de emergencias recibía una llamada a las 09:36 horas en la que alertaba de un accidente en la Calle Oroncillo, a la altura del Parque de las Josefinas.

En el aviso se señala que se trata de una colisión entre un turismo y una motocicleta. Los alertantes han solicitado asistencia para el motorista, un varón de unos 50 años, que está consciente.

El centro de emergencias avisa a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, así como a la Policía Nacional.