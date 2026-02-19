Una mujer herida tras colisionar con un camión en la N-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres accidentes de tráfico este jueves, en menos de dos horas, en la provincia de Burgos. El más grave ha tenido lugar en la N-1 a la altura de Ameyugo. Según fuentes del 112, una mujer de unos 40 años resultó herida tras colisionar con un camión en torno a las 11:28 horas.

De acuerdo a la información recabada por la sala de operaciones del 112, la mujer se encontraba seminconsciente tras el siniestro. Inmediatamente, se trasladaba la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, que activó entre otros recursos un helicóptero medicalizado.

Tres cuartos de hora antes, un ciclista era atropellado en la avenida de Burgos, en Medina de Pomar. El herido, de 71 años, fue localizado por una ambulancia de soporte vital básico que pasaba por la zona. Dado su estado, se optó por enviar una UVI móvil al lugar mientras se alertaba de lo sucedido a la Guardia Civil y la Policía Local de la localidad.

Previamente, el 112 recibía una llamada informando de un choque entre dos turismos en la calle Careluega, en Burgos capital, solicitando asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 25 años con contusiones. Aparte de avisar al Sacyl, que envió una ambulancia, también se trasladó la incidencia a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.