Condenado a diez años de cárcel por violar a una menor durante unas fiestas en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un hombre a una pena de 10 años de cárcel por violar a una menor de edad durante las fiestas patronales de un pueblo de Burgos, así como por un delito leve de lesiones. Además, le impone que indemnice a la víctima con 4.000 euros y decreta la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros, así como de comunicarse con ella. El fallo también establece que una vez que cumpla la mitad de la pena se le expulse del país, sin poder regresar en un periodo de ocho años. Al reconocer el acusado los hechos y las penas que se imponían, el tribunal dictó la sentencia ‘in voce’.

El fallo también aplica la atenuante de dilaciones indebidas al considerar el tribunal que se trata de una causa que no es compleja, por lo que no está justificado el retraso en su enjuiciamiento, al haber pasado tres años y tres meses desde que se produjo la violación hasta que se celebró el juicio, el pasado 22 de diciembre.

Los hechos se remontan a la madrugada del l 11 de septiembre de 2022, cuando la víctima, que entonces tenía 15 años, estaba con unas amigas en la zona de conciertos de las fiestas patronales de la localidad. El acusado, que entonces tenía 24 años, estaba con un grupo de amigos. Entre las 2.30 y las 3.00 horas, el acusado aprovechó que las amigas de la menor se habían ido al baño para acerarse a ella, agarrarla de la mano y bailar con ella.

En ese momento, le preguntó si quería ir a otro sitio para que pudieran hablar. Ambos se fueron a la parte trasera de un frontón cercano. De allí siguieron caminando hasta una zona más apartada en la que, en primer lugar, se presentaron, ya que no se conocían de nada previamente. En esa conversación, la menor ya le dijo que tenía 15 años.

Una vez que se presentaron, mientras los dos estaban sentados sobre la hierba, empezaron a besarse de forma consentida, momento en el que las amigas la llaman al teléfono móvil. El acusado cogió el móvil, lo apagó y lo dejó a un lado, Mientras se estaban besando, el acusado empezó a subir el vestido a la menor, a lo que ella reaccionó negándose y diciéndole que no se lo subiera. Al no conseguirlo, el acusado la empujó hacia atrás y la víctima se quedó tumbada sobre la hierba. El acusado se colocó encima para impedir que la menor se pudiera zafar, a pesar de que la chica le pedía de forma expresa que parase, que no quería hacer nada con él.

El acusado no hizo caso y levantó el vestido a la menor y, tras agarrarla por las piernas, consiguió penetrarla vaginalmente. Hasta que no terminó no dejó que la víctima se levantara. La menor cogió su teléfono móvil para llamar a una de sus amigas, momento en el que el condenado le quitó el teléfono y le dijo a la amiga que la menor estaba bien, que no se preocupase.

La menor cogió su teléfono y se fue hacia donde sus momentos, en un trayecto que recorrió en parte el acusado, hasta que se quedó hablando con un conocido con el se cruzaron. En ese instante, la menor llegó donde sus amigas y les contó lo que había pasado. Inmediatamente, se puso en contacto con la Policía Nacional para contar lo sucedido. Unas patrullas acudieron al lugar y trasladaron de inmediato a la menor a un hospital.

El acusado, de nacionalidad paraguaya, estaba en situación irregular en el país y tenía, en el momentos de los hechos una orden de expulsión desde el 30 de septiembre de 2022.