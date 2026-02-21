Más de un centenar de efectivos rastrean Urría para localizar al anciano extraviado

Drones, perros de rescate y más de cien personas buscan al desaparecido en la Merindad de Cuesta-Urría.ECB

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León mantiene activado el operativo para coordinar la búsqueda de un anciano desaparecido desde el pasado 17 de febrero en la localidad de Urría, en el término municipal de Merindad de Cuesta Urría. El dispositivo continúa este sábado sobre el terreno con la participación de medios autonómicos, estatales, locales y voluntarios.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se centralizan las labores de coordinación, además de un técnico del propio Centro Coordinador de Emergencias. A ello se suma la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), integrada por tres operadores, y la Unidad de Drones Fénix, que realiza vuelos de reconocimiento para ampliar el radio de rastreo y facilitar la localización en zonas de difícil acceso.

El operativo cuenta también con la intervención de diversas entidades de Protección Civil activadas por el Centro Coordinador. Participan las agrupaciones de voluntarios de Villarcayo y Medina de Pomar, Protección Civil Burgos Norte y el Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de Miranda de Ebro, cuyos efectivos trabajan en batidas coordinadas sobre el terreno.

En el dispositivo intervienen igualmente medios de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con una motobomba, una cuadrilla terrestre y los integrantes del Equipo Integral de Lucha contra Incendios Forestales (ELIF) con base en Medina de Pomar.

A estas labores se suman efectivos de Cruz Roja y de la Guardia Civil, que mantiene en la zona agentes de distintas especialidades, entre ellas Montaña, Protección de la Naturaleza, Actividades Subacuáticas y el uso de drones, con el objetivo de cubrir tanto áreas terrestres como cursos de agua y enclaves de especial complejidad.

El operativo supera el centenar de participantes si se contabiliza a los particulares que se han incorporado a las tareas de búsqueda, en una intervención que continúa bajo la dirección y coordinación del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.