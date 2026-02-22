Cuatro policías y un vecino, intoxicados en un incendio en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cinco personas, cuatro de ellas agentes de policía, han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la calle Almacenes de Miranda de Ebro. Todos los afectados han sido trasladados al hospital tras recibir una primera atención en el lugar.

Los heridos son un varón de 78 años y otros cuatro hombres de 53, 49, 38 y 29 años, de los que dos son agentes del Cuerpo Nacional de Policía y dos de la Policía Local que intervinieron en el operativo. Todos presentaban síntomas compatibles con intoxicación por humo.

El fuego obligó a la sala de operaciones del 1-1-2 a movilizar a efectivos de los Bomberos de Miranda de Ebro, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, así como a personal sanitario de Sacyl, que acudió con una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Tras ser valorados en el lugar, los cinco afectados fueron evacuados al hospital de Miranda de Ebro para una evaluación médica más completa.