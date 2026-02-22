Arroyo defiende en Belorado la propuesta de impuestos cero a la primera vivienda en el medio rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La candidata del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León, Marta Arroyo, defendió en Belorado las propuestas de su formación en materia de vivienda, empleo y fijación de población, en un encuentro con alcaldes, concejales y representantes del PP de Burgos-Este celebrado este domingo con la vista puesta en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Durante la reunión, la cabeza de lista en Burgos del partido liderado por Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta expuso las líneas centrales del programa electoral del PP en vivienda y medidas para favorecer el arraigo en el medio rural. Arroyo repasó las actuaciones impulsadas en la última legislatura para facilitar el acceso a una casa y apoyar la emancipación, entre ellas la construcción de vivienda pública en suelo dotacional en desuso, un proyecto previsto en Belorado en una parcela que los candidatos visitaron.

Antes de su recorrido por la localidad beliforana, la candidata del PP se desplazó a Pradoluengo, donde visitó una fábrica dedicada a la confección de calcetines y una vivienda rehabilitada mediante el programa mixto de empleo de la Junta de Castilla y León, equipada con una subvención conjunta de la administración autonómica y la Diputación de Burgos. A su juicio, esta actuación refleja “la apuesta firme por el empleo y la formación de la Junta de Castilla y León”.

En el ámbito de los compromisos electorales, Arroyo reiteró la intención del Partido Popular de promover la construcción de más de 800 viviendas en el primer año de legislatura, desarrollar suelo para promoción pública y establecer ayudas al alquiler de hasta el 60%, porcentaje que alcanzará el 75% para jóvenes residentes en el medio rural. Además, avanzó una política fiscal de impuestos cero en la transmisión de la primera vivienda habitual, locales de negocio y explotaciones agrarias prioritarias en el medio rural, una medida que, según indicó, alcanzará al 97% de los municipios de la Comunidad.