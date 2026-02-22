Dos motoristas heridos en el mismo tramo de la N-623 en Soncillo con apenas media hora de diferencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos accidentes de motocicleta registrados con apenas media hora de diferencia y a unos dos kilómetros de distancia entre sí han dejado este domingo dos heridos en la carretera N-623, a su paso por Soncillo, en el término municipal de Valle de Valdebezana. Ambos accidentados, un hombre y una mujer, fueron trasladados al hospital de Burgos con lesiones en la cadera.

El primero de los siniestros se produjo a las 13:19 horas en el kilómetro 91, en el límite con Cantabria, cuando un varón de 25 años sufrió la caída de su motocicleta y quedó herido, consciente, con una lesión en la cadera. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un helicóptero sanitario, una ambulancia y un equipo médico de urgencias del centro de salud de Soncillo. Tras las primeras asistencias, el motorista fue evacuado en helicóptero al hospital de Burgos.

El segundo accidente tuvo lugar media hora después, a las 13:51 horas en el kilómetro 89 de la misma carretera, a apenas dos kilómetros de distancia. En este caso, fue una mujer de 37 años la resultó herida tras una caída con posterior choque contra el quitamiedos. La motorista también permanecía consciente y presentaba un golpe en la cadera. Emergencias Sanitarias envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de urgencias del centro de salud de Soncillo, que finalmente la trasladó por carretera al hospital de Burgos.