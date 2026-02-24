Vox pide rechazar la oferta obligatoria de menús halal en colegios y hospitales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Provincial Vox en la Diputación de Burgos elevará al Pleno del próximo viernes dos iniciativas que pretenden que marquen el debate del próximo Pleno ordinario, previsto para el 27 de febrero. A través de su portavoz, Ángel Martín, la formación ha registrado dos proposiciones orientadas, por un lado, a rechazar la oferta obligatoria de menús halal en colegios y hospitales y, por otro, a prohibir el acceso a las dependencias de la institución provincial a personas que lleven el rostro oculto por prendas como, por ejemplo, el burka o el niqab.

Ambas propuestas comparten como hilo conductor la defensa de las tradiciones españolas, la identidad cultural y la seguridad ciudadana.

"Defensa de la dieta mediterránea" frente al menú halal

El primer frente abierto por Vox responde directamente al proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este borrador gubernamental establece criterios de alimentación en centros de titularidad pública e incluye la “obligatoriedad de ofrecer opciones halal por respeto a la diversidad cultural y religiosa”.

Para el portavoz de Vox, esta medida gubernamental —enmarcada en una "falsa estrategia de convivencia"— supone en realidad "la disolución de nuestros rasgos de identidad más básicos, incluso los de nuestra característica dieta mediterránea". En su proposición, el partido argumenta que son los extranjeros quienes tienen "la obligación de respetar y adaptarse a la cultura" del país de acogida, rechazando frontalmente que sea España quien deba amoldarse a costumbres foráneas.

Martín ha sido contundente al advertir sobre los riesgos de lo que califica como un "proceso de islamización" en diversos barrios españoles y europeos, alertando de que estas "concesiones que pueden parecer inofensivas" pueden abrir la puerta a la “normalización de prácticas contrarias a los valores occidentales y a los derechos de las mujeres”. En este sentido, la formación pedirá al Pleno que inste al Gobierno central a proteger activamente la gastronomía tradicional y el sector primario frente a la expansión de sellos extranjeros.

Identificación visual obligatoria en la Diputación

La segunda proposición registrada por Ángel Martín busca regular estrictamente el acceso a todos los espacios de la Diputación de Burgos. El objetivo de Vox es implantar una norma funcional que impida la entrada o permanencia en los edificios provinciales a cualquier persona que lleve prendas que oculten total o parcialmente su rostro.

Aunque la iniciativa menciona explícitamente el velo integral islámico (niqab o burka), el texto aclara que la restricción será aplicable "con carácter general, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda". La formación justifica esta medida argumentando que la identificación visual es un requisito indispensable para verificar la identidad de los usuarios, prevenir suplantaciones y garantizar la seguridad tanto de los empleados públicos como del resto de ciudadanos. Esta medida ya se llevó al Pleno del Ayuntamiento de Burgos, donde se aprobó con los votos de PP y Vox.

De aprobarse la propuesta, la Diputación encomendaría a sus servicios jurídicos la redacción de un reglamento interno para aplicar esta normativa. Las únicas excepciones contempladas por VOX a esta regla de identificación facial serían aquellas debidamente justificadas por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral.