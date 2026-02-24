Herido tras una salida de vía en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 41 años resultó herido en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada a las 20.24 horas en la que informa de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 31 de la BU-552, en Castrobarto, donde, en principio no hay personas heridas.

El centro de emegencias del 1-1-2 ha avisado a Tráfico de Burgos que, al llegar, ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de 41 años con dolor de pecho. Se ha informado a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.