Conduce en Burgos sin tener carné y presenta la identificación de otra mujer

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha puesto a disposición judicial a una mujer de 32 años edad, como presunta autora de los delitos de falsedad documental (por aportar la identidad de otra persona al ser identificada) y contra la seguridad vial (por conducir un vehículo a motor careciendo del permiso de conducción por no haberlo obtenido nunca).

Los hechos ocurrieron días atrás, en la carretera BU-30 en las proximidades de la capital con ocasión de un punto de identificación preventivo de personas y vehículos, desplegado por efectivos de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos, con ocasión de la parada de un vehículo para su inspección.

Su conductora fue requerida para que mostrara la documentación personal, la acreditativa para conducir y la del vehículo, si bien no pudo aportar ningún documento, relatando a los agentes que se los había dejado en casa.

No obstante, verbalmente, facilitó la identificación de una persona que fue comprobada por los guardias civiles; aunque aparentemente todo parecía lógico y real, llamó la atención de estos el hecho de que le figuraba una retirada del permiso de conducción, en vigor desde el pasado mes de diciembre.

Al indagar sobre su verdadera identidad se corroboró que nunca antes había obtenido una autorización para conducir, si bien había sido sorprendida al volante a los mandos de un turismo.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil -que se centró en la plena identificación de la persona, así como en el total esclarecimiento de los hechos-, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con la conductora, han sido puestas a disposición de los Juzgados de la capital.

Con esta intervención, el Cuerpo reitera su compromiso con la seguridad vial y recuerda que comportamientos como los descritos, además de ser constitutivos de delito, no hacen más que distraer a medios policiales destinados y/o inmersos en la investigación de delitos reales.

Por este motivo ahondaron en la vicisitud para verificar -más adelante- que la conductora había aportado una identificación que no correspondía con la suya y que, sin embargo, sí pertenecía a una amiga a la que le había sido retirada la vigencia de su carné.