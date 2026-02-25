De la Rosa ve “inaceptable” que la Diputación “castigue” a los pueblos por la “desidia” de Mañueco en prevención de incendios forestales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El cabeza de lista por el PSOE de Burgos a las próximas elecciones de las Cortes de Castilla y León y secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, consideró “inaceptable” que la Diputación “castigue” a los pueblos por la “desidia” del candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en materia de prevención y extinción de incendios forestales.

Así lo subrayará esta tarde en una reunión de los diputados provinciales socialistas por Burgos con alcaldes y concejales del medio rural que se celebrará en Villariezo, con el objetivo de estudiar las “necesidades reales del territorio”. Sostiene que, “por desgracia, el medio rural tiene demasiadas carencias provocadas por la negligente gestión del PP al frente de la Comunidad, que está sobrecargando a otras administraciones como la Diputación provincial de Burgos con competencias impropias”.

En esa línea, critica el plan de incendios que el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha incluido en la nueva convocatoria bienal de los Planes Provinciales, las subvenciones “más esperadas por los municipios para poder ejecutar las actuaciones que necesitan”, recalca. Acusa a Mañueco de “restar recursos a las localidades de la provincia”, al obligar a los alcaldes y alcaldesas a invertir 12 de los 46 millones de euros de estas ayudas en prevención de incendios forestales”.

“Como la propia Diputación conocía que la inclusión de la obligación de invertir en incendios no iba a ser del agrado de los ayuntamientos, en ese caso, la subvención cubrirá la totalidad del coste de las actuaciones para acallar las quejas, a diferencia de Planes Provinciales, donde los consistorios financian el 20 por ciento”, añade.

También la portavoz y el viceportavoz del PSOE en la Diputación, Nuria Barrio y Javier Lezcano, se han quejado en varias ocasiones de la “injerencia de la Diputación en la autonomía municipal” que supone esta nueva línea asociada a la prevención de incendios forestales, “que es una competencia de la Junta”, recalcó De la Rosa.

Entre otros ejemplos del abandono al medio rural por parte del PP al frente de la Administración autonómica, De la Rosa aludió a los consultorios médicos locales: “No es verdad, como asegura la Junta, que no hay ninguno cerrado; y en el mejor de los casos, abren bajo demanda una vez al mes incluso en localidades con más de 50 cartillas que estarían obligados a más frecuencia”.