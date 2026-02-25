El PP refuerza su compromiso con la agricultura y la ganadería como pilares del futuro rural de Castilla y León

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), María González Corral, visitó hoy la localidad burgalesa de Lerma, donde reafirmó el compromiso de la formación política con la agricultura y la ganadería como sectores “estratégicos” para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la sostenibilidad del medio rural.

Durante la jornada, González Corral mantuvo un encuentro sectorial con agricultores y ganaderos de la comarca, en el que participaron el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez; la candidata número uno del PP de Burgos a las Cortes de Castilla y León, Marta Arroyo; así como alcaldes, diputados provinciales, concejales y miembros del PP de Arlanza-Lerma.

Previamente, la delegación ‘popular’ se desplazó a la localidad de Tordómar para visitar una explotación ganadera y conocer de primera mano la realidad del sector y sus principales demandas. En este contexto, el PP dio a conocer el conjunto de medidas incluidas en su programa electoral destinadas a reforzar el sector primario, con el objetivo de “menos burocracia, más apoyo directo y mayor rentabilidad para agricultores y ganaderos”, tal y como recoge el programa autonómico.

Entre los compromisos destacados figura el afianzamiento del liderazgo de Castilla y León en el pago de la PAC y la exigencia de que la nueva Política Agraria Común esté adaptada a la agricultura profesional, garantice los mismos recursos y preserve la independencia en su gestión, según destacaron fuentes del PP a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

Asimismo, el programa electoral refuerza las ayudas a la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario, con incrementos específicos en la PAC y nuevas líneas de apoyo para mayores de 40 años. Además, se fomentará la titularidad compartida, el emprendimiento femenino y el relevo generacional como garantía de futuro para el campo.

En materia de modernización, el PP impulsará ayudas específicas para la digitalización de explotaciones agrícolas y ganaderas, promoviendo tecnologías como sensores, drones, robotización, herramientas digitales gratuitas de gestión y la agricultura y ganadería 4.0, con el fin de mejorar la productividad y reducir costes.

El programa también contempla planes específicos para la ganadería extensiva y el sector ovino-caprino, centrados en el relevo generacional, la modernización de explotaciones y el apoyo a la comercialización. En este ámbito, se incrementarán las ayudas para la prevención de ataques del lobo y se reforzará el respaldo a las razas ganaderas autóctonas y a los programas de mejora genética.

Asimismo, se impulsará la modernización y transformación de regadíos, con actuaciones previstas en 30.000 nuevas hectáreas, apostando por la eficiencia energética y el ahorro de agua. A ello se suma el fomento de la consolidación parcelaria y la mejora de infraestructuras agrarias para ganar competitividad.

El PP apuesta igualmente por un nuevo impulso al cooperativismo agrario, favoreciendo la incorporación de nuevos socios, la digitalización y la industrialización de las cooperativas, así como por el apoyo a la industria agroalimentaria como motor económico del medio rural y por el equilibrio de la cadena agroalimentaria.

Por último, el programa amplía las ayudas a la agricultura ecológica y a los sistemas de producción sostenibles, y refuerza la promoción de los alimentos de calidad diferenciada, las denominaciones de origen y la marca Tierra de Sabor, consolidando la proyección del sector agrario y ganadero de Castilla y León en los mercados nacionales e internacionales.