El PSOE vuelve a insistir en la necesidad de garantizar un servicio profesional de bomberos en la provincia de Burgos

El PSOE de Burgos insiste en que se debe garantizar en la provincia de Burgos un servicio de prevención y extinción de incendios que sea profesional. Por ello, volverá a presentar en el Pleno de la Diputación del próximo viernes una proposición para su debate.

Los socialistas consideran que el objetivo es "garantizar la prestación de servicios públicos esenciales a la ciudadanía, independientemente del lugar donde residan". Un objetivo que debe ser más importante cuando "se trata de servicios públicos que afectan a cuestiones tan sensibles como la seguridad de las personas y de sus bienes".

El PSOE considera que "uno de los mayores exponentes del fracaso de casi 40 años de gobiernos del PP al frente de la Junta de Castilla y León lo encontramos en las enormes desigualdades que existen dentro de nuestra comunidad autónoma". Y uno de los servicios que "mejor refleja" esa desigualdad es el de prevención y extinción de incendios.

El PSOE recuerda en su proposición que la Justicia ha declarado ilegal que las funciones propias de los bomberos sean sustituidas por "quienes no lo son, ya sea de voluntarios o de profesionales que carecen de la condición de bombero". El papel "esencial e insustituible" del personal voluntario en las funciones que les otorga la laye, en "ningún caso puede ser sustitutivo de la presencia de los bomberos que, por su cualificación y condición de agentes de la autoridad, han de ser los responsables de garantizar la prestación del servicio público esencial de extinción de incendios".

Por ello, para el PSOE es "inaplazable" dotar de "personal funcionario suficiente" en la provincia, es decir, "bomberos profesionales que ejerzan su labor como funcionarios".

Los socialistas recuerdan en su proposición que la provincia de Burgos cuenta en la actualidad con 19 parques de 'voluntarios' y ninguno de ellos con bomberos profesionales. A ello se suma que en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación hay 10 plazas para bomberos, "de las que ninguna está cubierta y de las que ni siquiera se han negociado las bases para su convocatoria". El PSOE cree que es un número "claramente insuficiente", por lo que urge incorporar nuevas plazas a la relación de puestos de trabajo.

El PSOE recuerda que en otras provincias como León, Valladolid, Palencia, Segovia o Soria todos sus parques son profesionales. Por ello, los socialistas instan a convocar de "manera inmediata" las 10 plazas de bomberos que recoge la RPT e incorporar al menos otras 10 más en 2026 y en años sucesivos para poder "ir profesionalizando paulatinamente los actuales parques de voluntarios".