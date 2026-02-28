Un motorista de 32 años resulta herido tras una caída en Hontomín

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un varón de 32 años resultó herido hoy tras sufrir una caída de moto en la calle Progreso, a la altura del número 19, en la localidad de Hontomín, perteneciente a la Merindad de Río Ubierna, en la provincia de Burgos. El herido refirió dolor en las costillas, la espalda y un dedo.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 15.14 horas y dio traslado del mismo a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió recursos al lugar para atender al motorista.