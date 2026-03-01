Evacúan en helicóptero a una senderista herida en una zona de difícil acceso en un pueblo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este domingo a una mujer de 53 años que se lesionó realizaba una excursión a pie en una zona de difícil acceso en la Ruta Hontomín, dentro del municipio burgalés de Merindad de Río Ubierna.

La operación se puso en marcha a las 12:44 horas, cuando el la sala de operaciones del 112 atendía una llamada solicitando asistencia sanitaria para una mujer que acababa de sufrir un resbalón mientras realizaba una caminata en compañía de otras dos personas en una zona a la que no era posible acceder por medios terrestres.

Vía multiconferencia, el gestor del 112 contactó con el Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos efectivos, uno de ellos enfermera. Asimismo, el 112 también informaba de lo sucedido a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos.

Una vez localizado el grupo de senderistas, los rescatadores accedieron hasta ellos en estacionario para evaluar e inmovilizar la pierna de la herida de la mujer con una férula de vacío. Acto seguido, se procedía a evacuar a la víctima en grúa doble con triángulo acompañada en todo momento por la enfermera. Después de efectuar el traspaso de la herida al Sacyl en el lugar pactado, una ambulancia soporte vital básico se encargaría de su traslado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Una vez finalizado, el traspaso el GRS regresó al lugar del incidente para recoger al segundo rescatador, dando por concluida así la segunda intervención de la jornada.