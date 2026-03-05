La Junta financia con 165.000 euros 25 plazas para personas con discapacidad en los centros de día de Briviesca y Belorado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde hoy a una subvención de 164.779 euros mediante la cual se financian, durante este 2026, las plazas de dos centros de día para personas con discapacidad ubicados en los municipios burgaleses de Briviesca y Belorado.

En total son 25 plazas, 7 pertenecientes al centro de Belorado —cuya plantilla la forman dos trabajadores— y 18 al de Briviesca, cuyo equipo está integrado por cinco profesionales. Ambos servicios son prestados por los ayuntamientos, que son las personas jurídicas que reciben esta subvención en régimen de concesión directa.

En el caso de Belorado, la cuantía que recibe es de 52.788 euros, mientras que Briviesca recibe 111.991 euros, ambas cantidades invariables en comparación con el año pasado.

El objetivo de esta subvención, de carácter anual, es profundizar en el carácter participativo de estos espacios, así como promover la autonomía personal y fomentar el desarrollo de habilidades. El servicio ofrecido en los centros de día está orientado a prevenir el agravamiento del grado de dependencia de las personas con discapacidad física, a quienes se les garantiza la cobertura de actividades de la vida cotidiana, se promueve su integración social y se facilita la permanencia en su entorno habitual.