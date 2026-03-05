Dolor y consternación en Villasana de Mena por la muerte de un joven en Santander

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El dolor y la enorme tristeza que inunda Santander por la trágica muerte de seis jóvenes tras derrumbarse una pasarela de madera en El Bocal por la que atravesaban se ha sentido en la provincia de Burgos.

El Valle de Mena llora la muerte de uno de esos seis jóvenes, Xabier Bayón, de 21 años, natural de Balmaseda (Vizcaya), pero vinculado a Villasana de Mena desde hace cerca de un año, cuando se trasladó a la localidad burgalesa con su familia.

Si la noticia de la muerte de los seis jóvenes -los equipos rescate recuperaban el cuerpo de la sexta víctima- ha dejado una gran conmoción general, la consternación se vivió en el Valle de Mena cuando se confirmó que uno de los jóvenes fallecidos era vecino de Villasana de Mena.

El Ayuntamiento de Valle de Mena publicaba un comunicado a través de las redes sociales en el que mostraba "nuestro más profundo pesar" por el trágico accidente ocurrido en El Bocal, Santander, en el que finalmente han fallecido seis jóvenes.

Un profundo pesar y un sentido pésame que el Ayuntamiento menés quería hacer especial a la familia y allegados de Xabier, "especialmente a sus padres y a su hermana", quienes, recuerdan desde el Consistorio del Valle de Mena, recientemente habían fijado su residencia aquí, llegados desde Balmaseda.

Así lo recordaba el alcalde de la localidad, José Luis Ranero, quien indicaba que la familia llevaba en Villasana de Mena "un año y unos tres meses". El joven fallecido y su hermana, aunque residían en la localidad mantenían su lugar de estudios en Balmaseda, su lugar de origen. En el caso de Xabier, estudiaba Ganadería y Asistencia en Salud Animal (GASA), al igual que el resto de jóvenes fallecidos, en CIFP La Granja.

Aunque llevaban poco tiempo en Valle de Mena, el alcalde explicaba que la familia "iba haciendo comunidad", a la vez que destacaba que hubieran elegido el Valle de Mena para venir a vivir. Por ello, todo el Valle de Mena se unía al "duelo por esta irreparable pérdida y acompaña de corazón a toda la familia en estos momentos tan difíciles".

Una muestra de dolor y consternación que se hacía visible por la mañana tras haber convocado el Ayuntamiento de Valle de Mena un minuto de silencio a las 12 del mediodía en recuerdo del joven vecino fallecido de forma trágica. Un minuto de silencio con el Valle de Mena quiso mostrar su "más sentido pésame y solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos".