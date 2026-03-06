Un fallecido tras chocar contra un muro en Caleruega

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibían varias llamadas a la 1.32 horas en la que alertaba de un accidente en el que ha fallecido un varón de unos 40 años, en Caleruega. En los avisos se señala que se ha producido en la calle Candelas a la altura del número 45.

Los alertantes indican que un turismo ha chocado con un muro y que hay tres ocupantes en el vehículo y uno de ellos no responde.

El centro de emergencias 1-1-2 da aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que envía medios al lugar. El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón de unos 40 años.