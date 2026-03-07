Un fallecido en un accidente en Salas de los Infantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona de 63 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 4.45 horas en la que se avisa de un accidente en el kilómetro 2 de la BU-825, en Salas de los Infantes.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Salas de los Infantes.

Al llegar, el personal sanitario comunica que se trata del vuelco de un turismo y solicita bomberos porque hay una persona atrapada, por lo que se informa a los Bomberos de Burgos.