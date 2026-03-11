Tres fallecidos y cuatro heridos en un incendio en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres personas han fallecido y otras cuatros resultaron heridas graves en un incendio en Miranda de Ebro.El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía varias llamadas a las 22.44 horas en las que se informa de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos), donde, al menos hay dos personas en el interior que no pueden salir.

Desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Policía Local de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía dos soporte vital avanzados, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de primaria.

Además, acuden al lugar una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava. Además, también se da aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

En el lugar, el personal de Sacyl atiende a siete personas, dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladadas aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital.

Las personas trasladadas por Sacyl una mujer de 30 años que es evacuada en UVI móvil, un niño de 11 y una niña de 7 que son trasladados en ambulancia soporte vital básico, una mujer de 58 años que la traslada una ambulancia soporte vital básico y una mujer de 23 que es evacuada en UVI móvil.