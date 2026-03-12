Arcos de la Llana celebrará el Día internacional del teatro con tres funciones el 21 de marzo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Arcos de la Llana volverá a sumarse este mes a la celebración del Día internacional del teatro con una jornada escénica organizada por Artella Teatro que reunirá tres montajes en el Polideportivo Municipal. La cita tendrá lugar el sábado 21 de marzo y alcanzará su cuarta edición en la localidad, con una programación pensada para públicos de distintas edades y con presencia tanto de intérpretes jóvenes como de grupos veteranos.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración internacional promovida por el Instituto Internacional del Teatro, creado en 1961, y que comenzó a celebrarse en 1962. En Arcos, la agrupación Artella Teatro mantiene esta propuesta con la intención de consolidar la localidad como un espacio vinculado a las artes escénicas y acercar el teatro al público desde una perspectiva abierta y participativa.

La jornada arrancará a las 12.00 horas con la presentación a cargo de Diego Ibáñez y con la representación de El mago de Oz, interpretada por la sección infantil de Artella Teatro. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, Marta Oviedo y Paco Valdivielso conducirán una segunda sesión en la que se pondrán en escena El hada Librada, de José Cedena, a cargo de Artella Teatro, y La mar y sus peces, montaje del Aula de Teatro de Personas Mayores María Zambrano a partir de una adaptación de la obra de Antonio Paso y Emilio Sáez.

Un momento de la representación de Don Juan Tenorio en el polideportivo de Arcos de la Llana.I. C. H.

La organización subraya que el programa reunirá en un mismo día una obra protagonizada por los más jóvenes y otras dos funciones en horario vespertino, una de ellas asumida por la propia agrupación local y otra por el grupo del programa de envejecimiento activo vinculado al Ayuntamiento de Burgos. El planteamiento busca convertir esta cita en un punto de encuentro entre generaciones alrededor del teatro.

Las entradas tendrán un precio único de 5 euros y permitirán asistir a las sesiones de mañana y tarde. La asistencia será gratuita para los menores de 14 años acompañados por un adulto. Los pases podrán adquirirse en el centro cívico, en bares del municipio y también una hora antes del comienzo en el propio polideportivo.

En la organización del evento participan Artella Teatro y el Centro Cívico de Arcos de la Llana, con el patrocinio y la colaboración de distintas entidades e instituciones, entre ellas los ayuntamientos de Arcos de la Llana y Burgos.