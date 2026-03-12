Feijóo tras el trágico incendio en Miranda: “Volvemos a pedir la prisión permanente revisable”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir hoy en Villarcayo la prisión permanente revisable “en nombre de las mujeres y niñas españolas”. Hizo referencia así al trágico incendio que se vivió el pasado martes 10 de marzo en Miranda de Ebro donde murieron tres mujeres. Feijóo cargó así contra el presunto culpable, un varón que ya había estado en la cárcel y contaba con antecedentes por abuso sexual y violencia de género, entre otros.

“Cuando una persona ha estado en la cárcel y había sido previamente condenado por abusar de una menor, y sobre él pesaba una orden de alejamiento y aún así asesinó”, lamentó Feijóo, que pidió reflexionar acerca si la legislación actual contra este tipo de crímenes es la correcta. Volvió a pedir así la prisión permanente revisable, y lo hizo en nombre de todas aquellas víctimas.

Asimismo, quiso dar su pésame a las familias de las víctimas y tuvo un recuerdo con aquellos heridos que todavía están recuperándose de sus heridas.