Detenido sin oponer resistencia el hombre que se atrincheró un pueblo de Burgos tras secuestrar a un taxista en Madrid

Operativo policial y sanitario a las puertas de la vivienda en la que se atrincheró el detenido.

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Máxima tensión en Villoruebo, en la comarca de burgalesa de La Demanda donde un hombre pasó varias horas atrincherado en el interior de una vivienda mientras la Guardia Civil, con numerosas patrullas desplegadas por la zona, intentaba que se entregase.

Finalmente, un operativo de agentes especializados se introdujo en la vivienda donde detuvo al sospechoso sin que éste opusiera ningún tipo de resistencia, pasadas las cuatro y media de la tarde.

Según ha podido saber este periódico, fue una mujer quien dio la voz de alarma al informar de que su pareja, un taxista en Madrid, había sido secuestrado a punta de pistola. Ya en Villoruebo, el conductor fue liberado por su captor y localizado posteriormente por la Guardia Civil en estado de shock aunque sin ningún tipo de lesión.

Poco después, los agentes desplegados en el pueblo certificaban que el individuo sospechoso se encontraba solo en el interior de una vivienda. Fuentes consultadas por este periódico señalan que su llegada a Villoruebo tuvo lugar en torno a las 4 de la madrugada y que el atrincheramiento se produjo sobre las 7 en la vivienda de vecino que de madrugada le había permitido entrar a pasar la noche y que durmiera un poco.

Con un amplio cerco de seguridad establecido por motivos de seguridad, un equipo negociador trató de que el hombre se entregase y, de acuerdo a las fuentes consultadas, todavía se desconoce si la pistola empleada en el secuestro del taxista es real o simulada.

Mientras tanto, los investigadores tratan de averiguar cualquier dato que pueda resultar relevante sobre este individuo. En principio, todo parece indicar que está vinculado familiarmente a Villoruebo.