La Diputación refuerza su red de apoyo al emprendimiento rural con cuatro nuevos agentes

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La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos, Sodebur, ha incorporado cuatro agentes de sostenibilidad territorial para reforzar su trabajo de apoyo al medio rural dentro del proyecto Burgos Rural Sostenible. Los nuevos técnicos comenzaron su actividad el 1 de marzo y desarrollarán esta labor hasta el 31 de diciembre en el marco de una iniciativa financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación territorial.

Con esta incorporación, Sodebur pretende ampliar su presencia sobre el terreno y consolidar su papel como herramienta de la Diputación Provincial para la dinamización económica y social de los municipios burgaleses. La intención es acercar el asesoramiento y el acompañamiento técnico a las zonas rurales, con una atención más directa a quienes quieran emprender o impulsar una actividad económica.

Entre las funciones que asumirán estos agentes figura la atención y el asesoramiento a empresas y personas emprendedoras, el apoyo técnico en la puesta en marcha de nuevos proyectos y la detección de oportunidades económicas en el territorio. También trabajarán en la identificación de recursos propios del medio rural que puedan convertirse en motores de actividad y en la promoción de acciones formativas ligadas al emprendimiento.

A ello se suma el objetivo de contribuir a la mejora del empleo, reforzar el tejido empresarial y favorecer la implicación de agentes sociales y económicos de la provincia en iniciativas de desarrollo local.