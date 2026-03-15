Herida una mujer tras sufrir una caída en la Peña Amaya de Burgos

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero sanitario.SACYL - Archivo

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 50 años ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada en helicóptero tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en el vértice geodésico de la cima de la Peña Amaya, en el término municipal de Humada, según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 13.09 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de la caída de la mujer, que no se podía mover y necesitaba asistencia sanitaria.

El gestor del 1-1-2 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que coordinó el operativo de evacuación y localizado la ubicación exacta de la víctima.

Por su parte, Emergencias sanitarias - Sacyl dio las primeras indicaciones para atender a la víctima, que se encontraba acompañada por un grupo de nueve excursionistas, y movilizó un helicóptero medicalizado (HEMS).

Además, desde el 1-1-2 se informó del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos.

Finalmente, el helicóptero de Sacyl trasladó a la herida al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.