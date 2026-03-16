Herida en Miranda una mujer tras chocar su vehículo contra otros aparcados
El accidente se registró a las 9.50 horas en la calle Fernán González
Una mujer de 56 años resultó herida hoy tras la colisión de un turismo contra otros dos vehículos que se encontraban aparcados en la calle Fernán González, a la altura del número 21, en la localidad de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. La mujer refirió dolor en el pecho y en el cuello.
La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 9.50 horas y dio traslado del mismo a la Policía Local de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió recursos al lugar para atender a la mujer.