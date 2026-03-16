Herida en Miranda una mujer tras chocar su vehículo contra otros aparcados

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Una mujer de 56 años resultó herida hoy tras la colisión de un turismo contra otros dos vehículos que se encontraban aparcados en la calle Fernán González, a la altura del número 21, en la localidad de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. La mujer refirió dolor en el pecho y en el cuello.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 9.50 horas y dio traslado del mismo a la Policía Local de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió recursos al lugar para atender a la mujer.