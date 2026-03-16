Dos detenidos en Burgos por un tocomocho de 50.000 euros a un anciano

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La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada ‘Ursa Major’ ha identificado, localizado y detenido a dos varones de 28 y 35 años de edad, como presuntos autores de un delito de estafa por el método del tocomocho. Una tercera persona de 48 años de edad y propietaria del vehículo en el que huyeron ha sido puesta también a disposición judicial, por su supuesta implicación en los hechos.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio en una localidad de la comarca del Arlanza, cuando dos varones, en connivencia, abordaron en plena vía pública a un hombre de 85 años de edad.

Mediante engaño consiguieron convencerle de que uno de ellos tenía varios boletos de lotería premiados, pero que no podía cobrarlos y que, si le entregaba en el acto 50.000 euros en metálico, se los cambiaba con la consiguiente y notable ganancia para él.

Convencido del seguro y lucrativo negocio, sacó el dinero de una entidad bancaria y procedió al intercambio. Más tarde comprobó que todo era una farsa: los boletos de lotería que había adquirido no habían sido premiados y que había perdido el dinero entregado.

La investigación subsidiaria llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo ROCA verificó la secuencia del relato y, adicionalmente, aportó vestigios relevantes como el lugar en el que se produjo la permuta, el número de personas involucradas y el vehículo en el que huyeron.

Fruto de las pesquisas llevadas a cabo se ha identificado a dos personas implicadas directamente en los hechos, quienes interactuaron directamente con esta persona de avanzada edad que, una vez han sido localizadas, han sido detenidas en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara.

Adicionalmente se ha podido demostrar la colaboración en los hechos de una tercera persona, propietaria del vehículo que utilizaron en el desplazamiento, que también ha sido puesta a disposición del Juzgado de Lerma, donde han sido presentadas las diligencias instruidas.