La Policía desmantela en Miranda una plantación de marihuana bajo techo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro han procedido a la detención y puesta a disposición judicial de un hombre de mediana edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Desde principios de enero, efectivos encargados de la investigación del tráfico de drogas, detectaron indicios de actividad ilícita en un local bajo-sin actividad comercial- situado en el barrio de “El Crucero” de Miranda de Ebro. En concreto en relación con la plantación y el cultivo de la planta conocida como Cannabis Sativa.

A partir de ese momento, se inició una investigación con el objetivo de obtener los necesarios indicios objetivos de criminalidad, la cual se ha llevado a cabo durante los últimos dos meses.

El pasado 6 de marzo, la Autoridad Judicial competente autorizó la diligencia de entrada y registro en el local objeto de investigación, con el objetivo de hallar y en su caso intervenir sustancias prohibidas, o cualquier efecto o instrumento relativo al tráfico de drogas.

Durante el registro, en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia de los Juzgados de Guardia de Miranda, los investigadores encontraron una plantación de marihuana de carácter profesional, con armarios de cultivo independientes y perfectamente acondicionados. Han sido intervenidas 108 plantas de Cannabis Sativa, con un peso neto de 14,5 kilogramos. Además, se incautaron básculas de precisión, bidones de fertilizante, útiles de cultivo y diferente material de interés para la investigación.

Esta investigación ha contado con la colaboración de la compañía Iberdrola, pues el sistema productivo se sostenía mediante una defraudación continuada de fluido eléctrico. El inmueble carecía de contrato de suministro en vigor, y el cuadro eléctrico del edificio se había forzado y manipulado para obtener energía de forma ilícita directamente de la red. Los técnicos de la compañía suministradora desplazados al lugar, constataron un consumo extraordinariamente elevado de energía, equiparable al funcionamiento simultáneo de decenas de aparatos eléctricos.

El detenido presenta numerosas detenciones policiales previas, y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Miranda de Ebro.

La Policía Nacional trabaja de forma constante para combatir cualquier actividad relativa al cultivo, producción, distribución, tráfico o consumo ilegal de drogas u otras sustancias prohibidas.