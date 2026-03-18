Sorprendido con speed y una táser artesanal en Burgos tras intentar evitar a los agentes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 38 años de edad como presunto autor de los delitos de desobediencia grave, contra la salud pública por tráfico de drogas y contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor careciendo de autorización al haberle sido retirada por sentencia judicial.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando efectivos de seguridad ciudadana del Puesto de Villasana de Mena que circulaban en vehículo patrulla por una localidad de Las Merindades -en prevención de actos delictivos por la zona de ocio-, observaron cómo un vehículo maniobraba de manera brusca y repentina al percatarse de la presencia del vehículo policial del Cuerpo, aparentemente para evitarles.

A continuación, aceleró y emprendió la huida a alta velocidad por las calles del municipio, con riesgo para otros usuarios, por lo que iniciaron un seguimiento desde la distancia con señales sonoras y luminosas. Lejos de renunciar, el sospechoso abandonó el vehículo y emprendió la fuga a la carrera, siendo interceptado más adelante por los agentes.

Un registro a sus ropas y pertenencias destapó una pequeña bolsa de plástico –a modo de dosis o ‘pollo’- que contenía una sustancia blanquecina, compatible con el speed, como más tarde se comprobó, que arrojó en báscula un peso de 8’6 gramos.

También portaba oculta una navaja y un artefacto prohibido de impulsos eléctricos -de manufactura artesanal- a modo de ‘taser’; objetos que, junto con la droga, fueron aprehendidos.

Las pesquisas siguientes afloraron que carecía de permiso de conducción, al haber sido privado del mismo por sentencia judicial el pasado año 2025; el periodo había vencido, pero no había realizado el obligatorio curso de Sensibilización y Reeducación Vial ni aprobado el examen, requisito imprescindible para su recuperación.

Fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias policiales que, junto a éste, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Villarcayo.