Dos ancianos heridos en la A-62 a escasos kilómetros de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 82 años y una mujer de 72 resultaron heridos este miércoles tras un accidente de tráfico registrado en la autovía A-62, en sentido Valladolid, a la altura de Buniel.

El siniestro, a unos 15 kilómetros de Burgos capital, tuvo lugar a las 17:16 horas a raíz de la colisión entre un turismo y una furgoneta. En un primer momento, la sala de operaciones del 112 recibió una llamada alertando del accidente aunque todo parecía indicar a que nadie había resultado herido.

Poco después, sin embargo, un nuevo aviso informaba de que ambos ancianos requerían asistencia sanitaria para los dos ocupantes del turismo. El varón con dolores en el cuello y la mujer en un costado.

Con la Guardia Civil de Tráfico también movilizada, el servicio de Emergencias Sanitarias del Sacyl envió finalmente una ambulancia para atender a los heridos.