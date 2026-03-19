Herido en Burgos un motorista tras una caída

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 9:45 horas que alertaba de un accidente vial en el kilómetro 12 de la carretera BU-550.

En el aviso se indica que se trata de una caída de moto. El 1-1-2 daba trasladado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviba recursos para atender a un varón de unos 50 años herido.