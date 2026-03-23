Roba en una vivienda de Burgos y se lleva después una furgoneta camperizada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en el marco de la operación ALUQUI, ha identificado y detenido a un varón de 36 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda de la que, adicionalmente, se llevó un vehículo.

El pasado mes de octubre, se denunció en dependencias policiales del Cuerpo que autor o autores desconocidos habían accedido al interior de una vivienda ubicada en una localidad del Alfoz de Burgos próxima a la capital, para sustraer comida, menaje y una furgoneta estacionada en el garaje; la principal característica del vehículo era que el interior había sido camperizado, acondicionado y transformado como vivienda móvil.

La inspección técnico ocular del domicilio arrojó que habían accedido al interior del inmueble por una ventana, para lo cual forzaron los barrotes exteriores de seguridad; una vez dentro recorrieron todas las estancias, removieron cajones y armarios y accedieron al garaje.

Fruto de esta pormenorizada inspección, el Equipo de Policía Judicial del Alfoz recabó importantes indicios y vestigios que facilitaron la investigación subsidiaria, lo que permitió centrarse en la hipótesis de un único sospechoso implicado; éste, había permanecido bastante tiempo en el interior de la casa, haciendo uso de la comida y de la bebida que encontró, lo que arrojaba más luz sobre el perfil del autor, posiblemente conocedor de los hábitos de los moradores.

Paralelamente, fue localizada y recuperada la furgoneta que había sido sustraída del garaje; su interior había sido violentado y sustraído el equipamiento extra y funcional -como los muebles y una pantalla del salpicadero, daños valorados en más de 4.000 euros- que la convertía en una versión adaptada para su habitabilidad al aire libre o en viajes.

El informe resultante de los análisis practicados a los vestigios recogidos en la vivienda -llevados a cabo por el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia- fue determinante y concluyente, ya que permitía identificar a un varón ajeno al domicilio al que, a la vez, se le ubicaba en su interior, coincidente en fecha y hora con las del ilícito.

Una vez localizado, ha sido detenido y junto con las diligencias instruidas ha pasado a disposición de los Juzgados de Burgos.

Esta actuación se enmarca dentro del “Plan Operativo contra el Robo en Viviendas”, desarrollado por la Guardia Civil con el objetivo de prevenir esta tipología delictiva y, a su vez, localizar y poner a disposición de la autoridad judicial, de manera rápida y eficaz, a los autores de estos ilícitos.