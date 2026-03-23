Descubre este pueblo de Burgos (uno de los más bonitos de España) gracias a este nuevo bono turístico

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Ruta del Vino Arlanza impulsa un nuevo bono turístico en Lerma que une tres experiencias culturales y patrimoniales gestionadas por establecimientos adheridos a la propia Ruta. La iniciativa nace con el objetivo de sumar sinergias entre los miembros de la Ruta y crear una propuesta conjunta que permita al visitante descubrir la villa desde diferentes perspectivas.

Bajo el lema 'Descubre Lerma a fondo', el bono conecta tres recursos turísticos del municipio que forman parte de la oferta cultural de Lerma y que están gestionados por entidades vinculadas a la Ruta del Vino Arlanza: la visita al conjunto histórico de la villa, el Monasterio de la Madre de Dios y el Museo del Juguete de Lerma.

La primera de las propuestas es la visita guiada al conjunto urbano de Lerma, organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas de la localidad, que permite recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de la villa ducal, como la Colegiata de San Pedro, el Pasadizo Ducal o el Centro de Interpretación, descubriendo la historia y el legado del periodo ducal que marcó el desarrollo de la localidad.

El itinerario continúa con la visita al Monasterio de la Madre de Dios, un enclave único donde los visitantes pueden acceder a diferentes estancias del convento y conocer la forma de vida de la comunidad carmelita a través de un recorrido que muestra el día a día de la vida monástica y la historia del edificio.

La tercera propuesta es el Museo del Juguete de Lerma, un espacio singular que alberga una colección privada de más de 1.500 piezas que recorren 185 años de historia del juguete, desde 1840 hasta la actualidad, ofreciendo un recorrido lleno de nostalgia que conecta con visitantes de todas las edades.

La creación de este bono turístico refleja el trabajo en red que impulsa la Ruta del Vino Arlanza, reuniendo a tres de sus establecimientos adheridos en una experiencia conjunta que pone en valor la colaboración entre agentes turísticos del territorio y permite ofrecer a los visitantes una propuesta que conecta patrimonio, cultura e identidad local.

El bono turístico 'Descubre Lerma a fondo' incluye tres visitas por un precio conjunto de 16 euros y está disponible directamente en los propios establecimientos participantes.

Para realizar las visitas es imprescindible reserva previa, y los visitantes deben consultar los horarios disponibles en las páginas web de cada entidad o a través de sus teléfonos de contacto.