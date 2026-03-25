Atienden a un anciano atropellado en Miranda de Ebro

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Un hombre de unos 80 años ha resultado herido este miércoles en Miranda de Ebro después de ser atropellado, pasadas las 11 de la mañana, en la calle Condado de Treviño número 42.

Una vez recibido el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizaba a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido. Asimismo, se dio trasladado del incidente al Cuerpo Nacional de Policía.

Según el alertante, el anciano se encontraba consciente refería «dolor generalizado» debido al impacto.