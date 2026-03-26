Transportes aprueba el trazado del tramo Ibeas-Burgos de la A-12 con 126,5 millones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el proyecto de trazado del tramo de la A-12 entre Ibeas de Juarros y Burgos, una actuación llamada a descargar de tráfico la N-120 y a mejorar uno de los accesos más tensionados del este de la capital. La inversión prevista asciende a 126,5 millones de euros y permitirá desarrollar 5,62 kilómetros de nuevo trazado para la autovía del Camino de Santiago.

La actuación cobra especial importancia por el peso que sigue soportando la N-120 en este corredor. En la actualidad, el itinerario entre Burgos e Ibeas se resuelve a través de una carretera convencional que atraviesa zonas urbanas y puntos especialmente sensibles para la circulación, como las travesías de Castañares e Ibeas de Juarros. A eso se suman limitaciones de velocidad y maniobras que ralentizan el tráfico, entre ellas los giros a la izquierda hacia el polígono industrial de Castañares.

Según los datos que maneja el Ministerio, este tramo registra una intensidad media diaria de 9.400 vehículos, con alrededor de 400 por hora y sentido. Esa carga circulatoria, unida al crecimiento de población en municipios del entorno como Cardeñajimeno, Castrillo del Val e Ibeas de Juarros, ha ido deteriorando de forma progresiva el nivel de servicio en esta entrada a Burgos.

El trazado aprobado prevé dos calzadas con dos carriles de 3,5 metros y una mediana de seis metros. Además, contará con tres enlaces, situados en Ibeas de Juarros, San Medel y el Parque Tecnológico/AP-1. El proyecto incorpora también la ejecución de un tercer carril de 3,6 kilómetros en la AP-1, en la zona de conexión con la A-12, una medida con la que se busca mejorar la funcionalidad del enlace y la capacidad del conjunto.

Con este avance, el Gobierno refuerza el desarrollo de la A-12 en la provincia de Burgos. El tramo entre Villafranca Montes de Oca e Ibeas de Juarros ya tiene aprobado su proyecto, mientras que el de Villamayor del Río a Villafranca Montes de Oca se encuentra en fase de redacción desde comienzos de este año. El tramo entre Ibeas y Burgos aparece así como una pieza clave para dar continuidad a la futura autovía en su llegada a la capital.

Tras la aprobación del expediente de información pública y del proyecto de trazado, el siguiente paso será la redacción del proyecto de construcción, en el que quedarán definidas con detalle las obras previstas. La intervención se sitúa entre las prioritarias dentro de la planificación de la A-12, precisamente por el cuello de botella que supone hoy la N-120 en este acceso a Burgos.