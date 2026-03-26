Territorio Obarenes se abre paso en Bilbao con su oferta de turismo sostenible y gastronómico

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Territorio Obarenes ha reforzado su promoción turística en Bilbao con una presentación dirigida a agentes de viaje y medios especializados del País Vasco, dentro de su estrategia para ganar presencia como destino ligado a la naturaleza, la gastronomía y las experiencias sostenibles.

El encuentro, celebrado en la Torre Iberdrola, reunió a más de 40 profesionales del sector y sirvió para mostrar una oferta que combina patrimonio, paisaje, actividades al aire libre y productos vinculados a la gastronomía local. La cita permitió además abrir contactos comerciales con operadores turísticos y presentar de forma directa algunos de los principales recursos del territorio.

En total participaron 16 empresas y entidades locales, que dieron a conocer propuestas centradas en el turismo experiencial y en nuevas fórmulas de visita. Entre ellas figuraron actividades de naturaleza, observación de aves, vías ferratas, apiturismo, alojamientos singulares, patrimonio cultural y propuestas gastronómicas vinculadas al producto de proximidad. A esa oferta se suma también el barco electrosolar de Sobrón, una de las infraestructuras llamadas a reforzar el atractivo del destino.

Esta acción se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Garoña y busca dar visibilidad a un espacio formado por 23 municipios de Las Merindades y Bureba-Ebro.

La jornada se dividió en una primera parte de contacto profesional entre empresas del territorio y agentes del sector, y una segunda orientada a la presentación del destino ante medios turísticos. El objetivo era posicionar Territorio Obarenes como una opción para escapadas de cercanía desde el País Vasco, apoyada en una oferta cada vez más estructurada y en una imagen de destino asociada a la sostenibilidad y a la autenticidad del entorno rural.

La promoción de Bilbao forma parte del despliegue del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Garoña, gestionado por la Diputación de Burgos a través de Sodebur y financiado con fondos europeos Next Generation EU. El programa contempla 18 actuaciones dirigidas a impulsar la transición verde, la digitalización, la eficiencia energética y la competitividad turística, con una inversión superior a los tres millones de euros.

Con este tipo de acciones, Territorio Obarenes busca consolidar su nombre en mercados próximos y atraer visitantes interesados en una propuesta que mezcla naturaleza, gastronomía y patrimonio en una zona que quiere hacer del turismo una vía de dinamización económica y de proyección exterior.